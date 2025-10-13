I leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar hanno firmato gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e per l’ attuazione del piano di pace tra Israele e Hamas. Durante il summit a Sharm el-Sheikh non sono mancati alcuni siparietti tra Donald Trump e gli altri capi di Stato, tra cui Giorgia Meloni, unica donna presente al vertice ‘Peace 2025’. Il numero uno di Washington, inoltre, ha posato per gli scatti di rito con tutti gli oltre 20 leader presenti. Trump: “Grande sorriso per un grande accordo”. Prima della foto “a due” del presidente Usa con la premier italiana, Trump l’ha accolta a braccia aperte sul podio esclamando: “Who’s this woman? Who’s this woman? A beautiful woman” (“Chi è questa donna? Una bella donna”). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump a Meloni: “Chi è questa donna?”. Il siparietto durante la firma degli accordi di pace a Gaza