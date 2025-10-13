Trump a Meloni | Chi è questa donna? Il siparietto durante la firma degli accordi di pace a Gaza
I leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar hanno firmato gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e per l’ attuazione del piano di pace tra Israele e Hamas. Durante il summit a Sharm el-Sheikh non sono mancati alcuni siparietti tra Donald Trump e gli altri capi di Stato, tra cui Giorgia Meloni, unica donna presente al vertice ‘Peace 2025’. Il numero uno di Washington, inoltre, ha posato per gli scatti di rito con tutti gli oltre 20 leader presenti. Trump: “Grande sorriso per un grande accordo”. Prima della foto “a due” del presidente Usa con la premier italiana, Trump l’ha accolta a braccia aperte sul podio esclamando: “Who’s this woman? Who’s this woman? A beautiful woman” (“Chi è questa donna? Una bella donna”). 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - meloni
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
Il fuorionda di Meloni con Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana. Meglio non prendere domande”
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Nel silenzio, un lavoro che ha contribuito a un primo passo verso la pace e al rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Giorgia Meloni complice del piano di Donald Trump. - X Vai su X
Meloni: "La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese o Landini, ma a Trump". E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, mica Albanese e Landini. Trump ha deciso di smettere di massacrare i palestinesi e il massacro si è fermato. Il meccanis - facebook.com Vai su Facebook
Trump stringe la mano a Meloni e scherza: 'Chi è questa donna?' - ", ha scherzato Trump accogliendo sul palco la premier italiana Giorgia Meloni, con cui ha scambiato qualche rapida battuta. Lo riporta ansa.it
Trump scherza con Meloni: chi è questa donna? E aggiunge: “A beautiful woman” - Lunga stretta di mano con Macron, siparietto anche con il presidente turco Erdogan ... Da msn.com