Trump a Gerusalemme incontra famiglie ostaggi israeliani

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 “Vorrei ringraziarvi sinceramente”, così Trump alle famiglie degli ostaggi israeliani, incontrate a Gerusalemme poco prima del suo storico discorso alla Knesset. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump a gerusalemme incontra famiglie ostaggi israeliani

© Iltempo.it - Trump a Gerusalemme incontra famiglie ostaggi israeliani

In questa notizia si parla di: trump - gerusalemme

Trump: «Macron? Le parole sulla Palestina non hanno peso. Ma è un bravo ragazzo». Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme

Trump: «Macron? Le parole sulla Palestina non hanno peso. Ma è un bravo ragazzo». Israele rilascia il gran Muftì di Gerusalemme

Gerusalemme, in migliaia sotto casa di Netanyahu per la liberazione degli ostaggi | Trump: "Temo che alcuni ostaggi siano morti"

trump gerusalemme incontra famiglieTrump a Gerusalemme incontra famiglie ostaggi israeliani - “Vorrei ringraziarvi sinceramente”, così Trump alle famiglie degli ostaggi israeliani, incontrate a Gerusalemme poco prima del suo storico discorso alla Knesset. Si legge su ilgiornale.it

trump gerusalemme incontra famiglieHamas rilascerà gli ostaggi. Poi l'incontro con Donald Trump a Gerusalemme - Il governo ha affermato di aspettarsi che liberati lunedì mattina e ha, ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Gerusalemme Incontra Famiglie