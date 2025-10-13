Truffatore denunciato Dammi i soldi e l’oro o tuo figlio va in carcere

Pietrasanta (Lucca), 13 ottobre 2025 – Si è approfittato della buona fede e delle fragilità di un’ anziana di 92 anni un uomo senza scrupoli che l’ha truffata di 10 mila euro in oro e oggetti preziosi. Il trucco? quello già altre volte utilizzato da lui e da altri truffatori. Una chiamata al telefono di casa presentandosi come un avvocato. Dice alla donna che suo figlio ha provocato un grave incidente stradale e per uscire dai guai ed evitare gravi conseguenze penali serve una certa somma di denaro. L’avvocato dice alla donna che avrebbe mandato di lì a poco un suo emissario. La donna spaventata e sotto choc non esita ad aprire la porta all’emissario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffatore denunciato. “Dammi i soldi e l’oro o tuo figlio va in carcere”

