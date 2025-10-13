Truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta | due denunciati

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermo, 13 ottobre 2025 – Doppio colpo a Francavilla d’Ete con il solito metodo: fingere che un familiare ha avuto un incidente stradale, comunicarlo alla vittima per poi farsi consegnare denaro e gioielli per evitare gravi conseguenze legali e addirittura la prigione. Tutto studiato nei minimi particolari e inventato per introdursi nell’abitazione del malcapitato di turno e svaligiarla. Questa volta, però, è andata male ai due malviventi autori dei colpi che, con un’indagine lampo dei carabinieri, sono stati identificati e fermati nel Lazio a bordo dell’auto con cui avevano messo a segno colpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta due denunciati

© Ilrestodelcarlino.it - Truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta: due denunciati

In questa notizia si parla di: truffano - derubano

truffano derubano anziana ripulisconoTruffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta: due denunciati - Il fatto a Francavilla: i carabinieri con l’aiuto della Stradale hanno intercettato i malviventi a Cassino, in provincia di Frosinone nel Lazio ... ilrestodelcarlino.it scrive

Truffano e rapinano anziana, carabinieri arrestano coppia - Un uomo e una donna residenti in Campania sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato e truffato un'anziana residente a Polistena. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Truffano Derubano Anziana Ripuliscono