Fermo, 13 ottobre 2025 – Doppio colpo a Francavilla d’Ete con il solito metodo: fingere che un familiare ha avuto un incidente stradale, comunicarlo alla vittima per poi farsi consegnare denaro e gioielli per evitare gravi conseguenze legali e addirittura la prigione. Tutto studiato nei minimi particolari e inventato per introdursi nell’abitazione del malcapitato di turno e svaligiarla. Questa volta, però, è andata male ai due malviventi autori dei colpi che, con un’indagine lampo dei carabinieri, sono stati identificati e fermati nel Lazio a bordo dell’auto con cui avevano messo a segno colpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta: due denunciati

