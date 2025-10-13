Truffa del finto carabiniere | anche un napoletano in trasferta nella banda
La polizia della questura di Latina ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Cassino nei confronti di tre persone che, in concorso tra loro, sono ritenute responsabili della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana signora di Gaeta. Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
