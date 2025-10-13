Truffa del finto carabiniere a Gaeta 3 arresti

Gaeta, 13 ottobre 2025 – La polizia della questura di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Cassino nei confronti di tre persone che, in concorso tra loro, sono ritenute responsabili della truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana signora di Gaeta. Nei giorni scorsi i poliziotti del locale commissariato avevano ricevuto numerose segnalazioni da cittadini relative a chiamate telefoniche provenienti dal numero dei carabinieri di Gaeta, nel corso delle quali i truffatori paventavano che, senza un intervento economico, sarebbero incappati in gravi conseguenze giudiziarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it