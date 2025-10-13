Truffa del finto carabiniere a Gaeta 3 arresti
Gaeta, 13 ottobre 2025 – La polizia della questura di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Cassino nei confronti di tre persone che, in concorso tra loro, sono ritenute responsabili della truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana signora di Gaeta. Nei giorni scorsi i poliziotti del locale commissariato avevano ricevuto numerose segnalazioni da cittadini relative a chiamate telefoniche provenienti dal numero dei carabinieri di Gaeta, nel corso delle quali i truffatori paventavano che, senza un intervento economico, sarebbero incappati in gravi conseguenze giudiziarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: truffa - finto
Altra truffa del finto bancario: “Deve mettere al sicuro i soldi”. E spariscono più di 20mila euro
Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare
Truffa del finto carabiniere ai danni di una 82enne, due catanesi arrestati
Truffa del falso incidente del figlio: anziana smaschera finto carabiniere a Sona - facebook.com Vai su Facebook
Bedonia e Solignano: finto maresciallo truffa due anziane - X Vai su X
Truffa del finto carabiniere a Gaeta, 3 arresti - La polizia della questura di Latina ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Cassino nei confronti di tre persone che, in concorso tra loro, sono ritenute responsab ... Si legge su msn.com
Gaeta, truffe telefoniche agli anziani: arrestati tre uomini di Cassino - La polizia di Latina ha arrestato tre persone di Cassino che sono ritenute responsabili della truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana signora di Gaeta. Segnala msn.com