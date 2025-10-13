Truffa del bonifico con l' sms a Romanengo denunciato 26enne | come funziona il raggiro

Un 26enne napoletano è stato denunciato dai Carabinieri di Romanengo per truffa ai danni di un cittadino locale tramite sms ingannevole. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffa del bonifico con l sms a romanengo denunciato 26enne come funziona il raggiro

Un 26enne napoletano è stato denunciato dai Carabinieri di Romanengo per truffa ai danni di un cittadino locale tramite sms ingannevole.

