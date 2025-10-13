Truffa dei lingotti d'oro no al patteggiamento per i 5 imputati | non si offrono di risarcire le 2mila vittime
Il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di patteggiamento dei cinque imputati accusati di associazione a delinquere e reato finanziario nel processo sulla truffa dei lingotti d'oro della Global group consulting Spa. Hanno chiesto così di procedere con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
