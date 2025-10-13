Truffa dei lingotti d'oro no al patteggiamento per i 5 imputati | non si offrono di risarcire le 2mila vittime

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di patteggiamento dei cinque imputati accusati di associazione a delinquere e reato finanziario nel processo sulla truffa dei lingotti d'oro della Global group consulting Spa. Hanno chiesto così di procedere con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - lingotti

Proiettili, fiamme e botte, così gli ex clienti della truffa dei lingotti volevano vendicarsi: "Questo è un avvertimento, poi torniamo"

Truffa dei lingotti d’oro: parte il processo per 5. Tra i 2000 raggirati anche tanti casertani

truffa lingotti d oroTruffa dei lingotti d’oro, no al patteggiamento per i 5 imputati: non si offrono di risarcire le 2mila vittime - Il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di patteggiamento dei cinque imputati accusati di associazione a delinquere e reato ... Riporta fanpage.it

truffa lingotti d oroLa truffa dei lingotti d'oro, al via l'udienza preliminare - La Global Group, società con sedi anche in Veneto, è accusata di avere creato un buco da 90 milioni di euro. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Lingotti D Oro