Trucchi sulla pensione soldi a un funzionario Inps

Non solo "incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne" in associazione a delinquere con l’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi. Ma anche "accessi informatici alla banca dati dell’Inps" e pratiche pensionistiche di conoscenti "agevolate", con la complicità di un funzionario dell’istituto previdenziale anche con "dati non corrispondenti al vero". Come il caso di un assegno di pensione mensile di 1400 euro più alto di quanto dovuto. Sono le accuse che la Procura di Monza contesta a Giuseppe Calabretta, 61 anni, nato a Serra San Bruno in provincia di Catanzaro e residente a Brugherio, commercialista con studio a Brugherio, dove riveste anche il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trucchi sulla pensione, soldi a un funzionario Inps

In questa notizia si parla di: trucchi - pensione

Tar Sicilia licenzia funzionario, 'ha preso soldi ricorsi' - Il funzionario amministrativo più anziano del Tar Sicilia, Mauro Basile, un punto di riferimento per magistrati, avvocati e colleghi, è stato licenziato perché sospettato di avere trafugato i soldi ... Riporta ansa.it