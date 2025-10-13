Trovato senza vita un escursionista disperso nelle prealpi vicentine
Alle prime luci del giorno è stato trovato il corpo senza vita di un uomo che non era rientrato ieri sera da un'escursione nelle prealpi vicentine. Si tratta di un 67enne della provincia di Venezia: aveva lasciato detto ai familiari che aveva intenzione di dirigersi sul Monte Caviojo, ma nelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: trovato - vita
Dj Michele "Godzi" trovato senza vita: si indaga per omicidio
Celeste Pin, l’ex difensore viola trovato senza vita in casa: “Era un ragazzo da amare”
Trovato senza vita in un fosso il 24enne scomparso dopo la partita di calcetto: è mistero sulla morte di Simran Pooni
AGGIORNAMENTO. E' stato trovato senza vita il 13enne disperso nel fiume Secchia a Castellarano, nel Reggiano. Il corpo del ragazzino è stato trovato e recuperato dopo due ore di ricerche in acqua. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tuffato insi - facebook.com Vai su Facebook
Ricerche finiscono in tragedia: trovato morto l'escursionista 67enne disperso sul Monte Caviojo - Arsiero, trovato senza vita l’escursionista veneziano disperso sul Monte Caviojo. Come scrive nordest24.it
Disperso da ieri nel Vicentino, trovato morto escursionista - È stato ritrovato morto alle prime luci del giorno un escursionista veneziano di 67 anni, per il cui mancato rientro era partita ieri in tarda serata la ricerca nella zona del Monte Caviojo, sopra il ... Segnala ansa.it