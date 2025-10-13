Trovato morto sotto il furgone a Le Cannelle l' autopsia ha chiarito | il cameriere-pastore ha avuto un malore improvviso

13 ott 2025

Porto Empedocle ha dato l'addio, questo pomeriggio, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, ad Alfonso Spalma, il cameriere-pastore trovato morto sabato 4 ottobre nel rione Le Cannelle. Venerdì, su disposizione del sostituto procuratore titolare del fascicolo d'inchiesta, è stato eseguito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

