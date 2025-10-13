Trovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova Cesare Paciotti stroncato da un malore | choc nel mondo della moda

CIVITANOVA Il celebre imprenditore calzaturiero e stilista civitanovese Cesare Paciotti, 67 anni, è stato stroncato da un malore. Il dramma, che ha sconvolto l?intero mondo della. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Trovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova, Cesare Paciotti stroncato da un malore: choc nel mondo della moda

