Trovato magazzino del falso in un bilocale Aler | sequestrati 20mila euro di oggetti contraffatti
Sulla carta era un bilocale di un palazzo popolare, ma all’interno è stato trovato un vero e proprio magazzino stipato di capi d’abbigliamento falsi. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Milano nei giorni scorsi durante un blitz in un appartamento Aler di via Abbiati, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: trovato - magazzino
Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino
Omicidio a Colico, elettricista trovato morto in un magazzino: indagini in corso
Elettricista trovato morto in un magazzino: "Ucciso con un colpo di arma da fuoco"
Omicidio Lorea, si indaga sul movente I carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco approfondiscono le indagini sull’omicidio di Ioan Lorea, il 38enne trovato morto in un magazzino a Colico. Al vaglio il movente, i conti e la rete commerciale della vittima #lapr - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro in Ticino, 150 apparecchi da gioco illegali trovati in un magazzino - X Vai su X
Trovato magazzino del falso in un bilocale Aler: sequestrati 20mila euro di oggetti contraffatti - Il blitz è stato messo a segno dalla polizia locale di Milano in un bilocale Aler di via Abbiati (zona San Siro) ... Segnala milanotoday.it