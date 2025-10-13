Trovato magazzino del falso in un bilocale Aler | sequestrati 20mila euro di oggetti contraffatti

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla carta era un bilocale di un palazzo popolare, ma all’interno è stato trovato un vero e proprio magazzino stipato di capi d’abbigliamento falsi. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Milano nei giorni scorsi durante un blitz in un appartamento Aler di via Abbiati, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - magazzino

Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

Omicidio a Colico, elettricista trovato morto in un magazzino: indagini in corso

Elettricista trovato morto in un magazzino: "Ucciso con un colpo di arma da fuoco"

trovato magazzino falso bilocaleTrovato magazzino del falso in un bilocale Aler: sequestrati 20mila euro di oggetti contraffatti - Il blitz è stato messo a segno dalla polizia locale di Milano in un bilocale Aler di via Abbiati (zona San Siro) ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Magazzino Falso Bilocale