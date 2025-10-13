Trovato così mummificato Scoperta horror in Italia era scomparso nel nulla | scena agghiacciante
Una scoperta che sembra uscita da un film, ma è tutto vero. A Valencia, in Spagna, un semplice intervento dei vigili del fuoco per un’infiltrazione d’acqua ha rivelato una delle storie più sconcertanti degli ultimi anni: il corpo mummificato di un uomo, scomparso da quindici anni, ritrovato nel suo appartamento. Il suo nome era Antonio Famoso, 86 anni, e nessuno si era accorto della sua assenza per oltre un decennio. Una vicenda che lascia senza parole e che fa riflettere sulla solitudine, l’indifferenza e le falle di un sistema che ha permesso a un uomo di sparire nel nulla, proprio sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
