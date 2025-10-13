Tron | Ares shock al botteghino USA male il sequel Disney

Tron: Ares delude al botteghino con un weekend di debutto ben al di sotto delle aspettative. Ares, uscito il 10 ottobre, è il terzo film di Tron, dopo il cult classico originale del 1982 e il suo sequel del 2010 Legacy. Il cast include Jared Leto, Greta Lee, Gillian Anderson, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e la star Jeff Bridges, che torna sul grande schermo. Secondo Deadline, sabato mattina Tron: Ares dovrebbe chiudere il suo weekend di apertura con un totale di 33,5 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it