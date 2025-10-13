Tron | Ares e Jennifer Lopez debuttano male negli USA Una battaglia dopo l' altra domina il box office italiano
Il sequel Disney con Jared Leto e Jeff Bridges e il musical ispirato a Il bacio della donna ragno non catturano il pubblico americano al debutto, tante nuove uscite in Italia, ma domina ancora il film di Paul Thomas Anderson. Non è stato un debutto felice per Tron: Ares, primo nella classifica degli incassi USA con solo 33,5 milioni di dollari a fronte di un budget di ben 180 milioni. Delude anche il debutto del musical con Jennifer Lopez Il bacio della donna ragno, solo dodicesimo, mentre in Italia Una battaglia dopo l'altra resiste saldamente in vetta, sconfiggendo le nuove uscite. Come scrive Variety, quello di Tron: Ares "è un inizio debole, persino per un franchise che ha cinquant'anni e non è mai stato un colosso commerciale". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
