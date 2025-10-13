Trofeo Astori Sonepar Padova ko contro il Monza lunedì prossimo esordio contro Cuneo

Sonepar Padova lascia il 4° Trofeo Ferramenta Astori con una sconfitta al tie-break contro la Vero Volley Monza, ma con un bagaglio pieno di ritmo e indicazioni preziose in vista della nuova stagione di SuperLega. La finale per il terzo posto, durata oltre due ore, ha offerto equilibrio, scambi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

