Trofeo Astori Sonepar Padova ko contro il Monza lunedì prossimo esordio contro Cuneo
Sonepar Padova lascia il 4° Trofeo Ferramenta Astori con una sconfitta al tie-break contro la Vero Volley Monza, ma con un bagaglio pieno di ritmo e indicazioni preziose in vista della nuova stagione di SuperLega. La finale per il terzo posto, durata oltre due ore, ha offerto equilibrio, scambi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Volley, Trofeo Ferramenta Astori. Semifinale con la Sonepar Padova
VIDEO Highlights di Valsa Group Modena-Itas Trentino 1-3, Finale del 4° Trofeo maschile Ferramenta Astori di Montichiari
Jacopo Massari dopo la sconfitta con Trento nella finale del Trofeo Astori
Padova lotta fino al tie-break, ma Monza ha la meglio al Trofeo Astori - Test utile per Sonepar Padova, che nella finale per il terzo posto del 4° Trofeo Ferramenta Astori cede al tie- padovanews.it scrive
Primo impegno al Trofeo Ferramenta Astori per Sonepar Padova - La formazione di coach Jacopo Cuttini ha offerto una prestazione convincente nella prima parte del match contro Valsa Group Modena, aggiudicandosi i primi due set. Da padovanews.it