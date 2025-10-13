Trionfo degli allievi della Music & Art International Academy di Chieti al concorso Gubitosi

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trionfano a Capri degli allievi dell'Art International Academy di Chieti. I giovani talenti si sono distinti alla terza edizione del concorso internazionale “Emilia ed Elsa Gubitosi”, prestigiosa manifestazione indetta e organizzata dalla fondazione F.M. Napolitano sull'isola di Capri.Il concorso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

