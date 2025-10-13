Trionda il pallone ufficiale dei Mondiali 2026

Trionda ha al suo interno un sensore di movimento sviluppato da Adidas in collaborazione con KINEXON. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

La Fifa presenta 'Trionda', il pallone (tecnologico) dei mondiali

La Fifa ha presentato Trionda, il pallone dei Mondiali 2026

Ecco "Trionda", il pallone dei prossimi mondiali: multicolor e tecnologico (per aiutare gli arbitri e il Var)

trionda pallone ufficiale mondialiTrionda, ecco il pallone per i Mondiali 2026: innovazione, unione e tecnologia per il Var - L'annuncio di Infantino e il design scelto da Adidas che unisce i tre paesi ospitanti: Stati Uniti, Messico e Canada. Riporta tuttosport.com

trionda pallone ufficiale mondialiTrionda il nuovo pallone dei Mondiali 2026: design, tecnologia e simbolo di unità - Trionda è il pallone ufficiale dei Mondiali 2026: design Adidas, tecnologia VAR e simbolo di unione tra USA, Messico e Canada. Secondo calciomagazine.net

