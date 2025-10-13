Trevor Slattery si pente del suo ruolo da Mandarino in Iron Man 3? Parla Ben Kingsley

Con l’uscita di Wonder Man fissata per gennaio 2026, iniziano finalmente ad arrivare nuovi dettagli su cosa ci aspetta in questa nuova serie dell’MCU. Tra gli elementi più interessanti c’è sicuramente il ritorno di Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, l’attore che in Iron Man 3 fu ingaggiato per impersonare il leader terroristico dei Dieci Anelli, senza sapere che il vero Mandarino stava osservando tutto nell’ombra. Durante il New York Comic Con, Kingsley ha condiviso alcuni pensieri sul suo personaggio e sulla sua interpretazione del Mandarino. Ha anche avuto parole di grande apprezzamento per gli sceneggiatori di Wonder Man e Iron Man 3, Andrew Guest e Drew Pearce: “ Come attore, sono stato incredibilmente fortunato a lavorare con ottimi sceneggiatori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

