Treviso neonata partorita in casa muore per choc emorragico | disposta autopsia

(Adnkronos) – La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della neonata partorita ieri (domenica 12 ottobre) in una casa di Borso del Grappa (Treviso) e morta dopo qualche ora all’ospedale di Treviso per uno choc emorragico. La nascita era avvenuta in casa intorno alle 5 del mattino, per scelta dei genitori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

