È morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la neonata che si era aggravata con sintomi di asfissia dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa (Treviso). Ne ha dato notizia l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto ha riferito l'Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello. La bambina era venuta alla luce ieri mattina con un parto in ambiente domestico ed era stata colta poco dopo da una crisi dovuta a choc emorragico. L'elisoccorso era stato fatto giungere sul posto dalle ostetriche che hanno assistito la puerpera, figure non appartenenti al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Treviso, morta neonata con crisi respiratoria dopo il parto in casa