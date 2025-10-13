Treviso morta neonata con crisi respiratoria dopo il parto in casa
È morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la neonata che si era aggravata con sintomi di asfissia dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa (Treviso). Ne ha dato notizia l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto ha riferito l'Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello. La bambina era venuta alla luce ieri mattina con un parto in ambiente domestico ed era stata colta poco dopo da una crisi dovuta a choc emorragico. L'elisoccorso era stato fatto giungere sul posto dalle ostetriche che hanno assistito la puerpera, figure non appartenenti al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: treviso - morta
Lutto a Vittorio Veneto: è morta Francesca Gallo, storica firma della Tribuna di Treviso
Neonata morta all'ospedale di Treviso dopo il parto in casa a Borso del Grappa: asfissia e choc emorragico
Treviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo
Neonata morta dopo il parto in casa a Treviso: crisi respiratoria e choc emorragico. La corsa in ospedale e la tragedia - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta dopo il parto in casa a Treviso: crisi respiratoria e choc emorragico. La corsa in ospedale e la tragedia - X Vai su X
Treviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo - Aveva avuto una crisi respiratoria causata da uno choc emorragico: a dare l’allarme le ostetriche ... quotidiano.net scrive
Treviso, morta neonata con crisi respiratoria dopo il parto in casa - La bambina, con sintomi di asfissia, si era aggravata dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa. Da tg24.sky.it