Treviso morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa | cosa è successo
Treviso, 13 ottobre 2025 – È morta in ospedale la neonata ricoverata con sintomi di asfissia subito dopo il parto in casa. La bimba era arrivata ieri d’urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni per una crisi respiratoria avvenuta poco dopo il parto. Poi la situazione è precipitata: la piccola si è ulteriormente aggravata ed è morta. Ne ha dato notizia oggi l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. La morte, secondo quanto ha riferito l'Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: treviso - morta
Lutto a Vittorio Veneto: è morta Francesca Gallo, storica firma della Tribuna di Treviso
Neonata morta all'ospedale di Treviso dopo il parto in casa a Borso del Grappa: asfissia e choc emorragico
Neonata morta dopo il parto in casa a Treviso: crisi respiratoria e choc emorragico. La corsa in ospedale e la tragedia - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta dopo il parto in casa a Treviso: crisi respiratoria e choc emorragico. La corsa in ospedale e la tragedia - X Vai su X
Treviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo - Aveva avuto una crisi respiratoria causata da uno choc emorragico: a dare l’allarme le ostetriche ... quotidiano.net scrive
Borso del Grappa, è morta la neonata ricoverata in fin di vita dopo il parto in casa non assistito - La piccola era arrivata all'ospedale di Treviso in condizioni disperate ... Da msn.com