Treviso morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa | cosa è successo

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treviso, 13 ottobre 2025 – È morta in ospedale la neonata ricoverata con sintomi di asfissia subito dopo il parto in casa. La bimba era arrivata ieri d’urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni per una crisi respiratoria avvenuta poco dopo il parto.  Poi la situazione è precipitata: la piccola si è ulteriormente aggravata ed è morta. Ne ha dato notizia oggi l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. La morte, secondo quanto ha riferito l'Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

treviso morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa cosa 232 successo

© Quotidiano.net - Treviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo

In questa notizia si parla di: treviso - morta

Lutto a Vittorio Veneto: è morta Francesca Gallo, storica firma della Tribuna di Treviso

Neonata morta all'ospedale di Treviso dopo il parto in casa a Borso del Grappa: asfissia e choc emorragico

treviso morta neonata ricoverataTreviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo - Aveva avuto una crisi respiratoria causata da uno choc emorragico: a dare l’allarme le ostetriche ... quotidiano.net scrive

treviso morta neonata ricoverataBorso del Grappa, è morta la neonata ricoverata in fin di vita dopo il parto in casa non assistito - La piccola era arrivata all'ospedale di Treviso in condizioni disperate ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Treviso Morta Neonata Ricoverata