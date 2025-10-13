Treviso morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa | cosa è successo

Treviso, 13 ottobre 2025 – È morta in ospedale la neonata ricoverata con sintomi di asfissia subito dopo il parto in casa. La bimba era arrivata ieri d’urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni per una crisi respiratoria avvenuta poco dopo il parto. Poi la situazione è precipitata: la piccola si è ulteriormente aggravata ed è morta. Ne ha dato notizia oggi l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. La morte, secondo quanto ha riferito l'Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

