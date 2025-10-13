Treviglio Orienta 2025 al Polo Fieristico due giorni per scegliere la scuola del futuro
Treviglio. Il Polo Fieristico cittadino si prepara ad accogliere “ Treviglio Orienta 2025 ”, la due giorni dedicata all’ orientamento scolastico promossa dal Comune con il sostegno della Provincia di Bergamo e in collaborazione con scuole ed enti formativi del territorio. L’iniziativa fa parte del progetto “Orientarsi insieme 2025”, un percorso pensato per accompagnare famiglie e studenti nella scelta della scuola superiore attraverso incontri e momenti di confronto con il mondo dell’istruzione. “L’iniziativa si ripete ormai da molti anni – afferma il vicesindaco e assessore all’Istruzione Pinuccia Zoccoli Prandina – e prevede le Giornate dell’orientamento per favorire la scelta consapevole del percorso di studio: ben 24 istituti di secondo grado presenteranno gli indirizzi di studio e l’offerta formativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
SABATO 25 e DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 TreviglioFiera – Via Roggia Moschetta, 11/13, 24047 Treviglio BG L’evento dedicato all’orientamento scolastico e professionale torna per la sua undicesima edizione Non perdere questa occasione per s - facebook.com Vai su Facebook
