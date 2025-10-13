Tregua Israele-Hamas le ultime notizie di oggi lunedì 13 ottobre 2025 | liberati tutti gli ostaggi Trump arrivato in Israele | È il mio più grande successo diplomatico | DIRETTA

Tpi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha iniziato a liberare i primi ostaggi israeliani mentre, nel frattempo, Donald Trump è arrivato in Israele dove, tra le altre cose, terrà un discorso alla Knesset di Gerusalemme. Di seguito, tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Hamas e la tregua nella Striscia di Gaza di oggi, lunedì 13 ottobre 2025. DIRETTA Ore 9,30 – Media israeliani: “Primi 7 ostaggi in buone condizioni” – La stampa israeliana riferisce che, dopo i primi controlli medici, le condizioni dei sette ostaggi liberati appaiono “buone”. Nelle prossime ore verranno sottoposti a esami più approfonditi. 🔗 Leggi su Tpi.it

tregua israele hamas le ultime notizie di oggi luned236 13 ottobre 2025 liberati tutti gli ostaggi trump arrivato in israele 200 il mio pi249 grande successo diplomatico diretta

© Tpi.it - Tregua Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi lunedì 13 ottobre 2025: liberati tutti gli ostaggi. Trump arrivato in Israele: “È il mio più grande successo diplomatico” | DIRETTA

In questa notizia si parla di: tregua - israele

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La politologa Melcangi: “Rischio escalation. Israele non vuole la tregua”

Hamas invia risposta a tregua Israele

tregua israele hamas ultimeGaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l’accordo ... Come scrive fanpage.it

tregua israele hamas ultimeIsraele, famiglie in videochiamata con gli ostaggi non ancora liberati da hamas - Secondo quanto riferito dalla principale associazione dei familiari degli ostaggi e da fonti di Hamas, gli ostaggi israeliani non ancora liberati hanno effettuato videochiamate da Gaza con le loro fa ... Da youmedia.fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tregua Israele Hamas Ultime