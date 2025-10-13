Tregua Gaza Trump alla Knesset accolto da una standing ovation
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un lungo applauso e da una standing ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset, dove ha tenuto un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Applausi scroscianti sono stati riservati anche ai membri del gabinetto di Trump presenti nella tribuna pubblica: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Anche Ivanka Trump ha preso posto nell'aula del Parlamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Da tg.la7.it
