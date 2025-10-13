Tregua a Gaza | ostaggi liberati da Hamas in scambio con prigionieri palestinesi I nodi irrisolti

Dopo oltre due anni di angoscia nazionale, Israele accoglie questa notte il ritorno di 20 ostaggi ancora in vita, sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023, grazie a un accordo di scambio che prevede il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi. L’operazione, annunciata dal governo Netanyahu, inizia dalla mezzanotte alla Piazza degli Ostaggi, con la Croce Rossa come mediatrice, segnando l’inizio di una tregua duratura a Gaza e un passo verso la pace, celebrato anche dal presidente americano Donald Trump in arrivo nel Paese. La portavoce del governo israeliano, Shosh Bedrosian, ha confermato che i 20 ostaggi saranno liberati in un’unica soluzione su sei-otto veicoli, trasferiti nelle zone di Gaza controllate da Israele e poi alla base di Re’im, nel sud del Paese, per il ricongiungimento con le famiglie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

