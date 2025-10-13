Tregua a Gaza | ostaggi liberati da Hamas in scambio con prigionieri palestinesi I nodi irrisolti
Dopo oltre due anni di angoscia nazionale, Israele accoglie questa notte il ritorno di 20 ostaggi ancora in vita, sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023, grazie a un accordo di scambio che prevede il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi. L’operazione, annunciata dal governo Netanyahu, inizia dalla mezzanotte alla Piazza degli Ostaggi, con la Croce Rossa come mediatrice, segnando l’inizio di una tregua duratura a Gaza e un passo verso la pace, celebrato anche dal presidente americano Donald Trump in arrivo nel Paese. La portavoce del governo israeliano, Shosh Bedrosian, ha confermato che i 20 ostaggi saranno liberati in un’unica soluzione su sei-otto veicoli, trasferiti nelle zone di Gaza controllate da Israele e poi alla base di Re’im, nel sud del Paese, per il ricongiungimento con le famiglie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tregua - gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Dopo ore frenetiche, la tregua a Gaza sembra reggere. Gli occhi del mondo sono puntati sul rilascio degli ostaggi, atteso per domani, e sulle mosse diplomatiche. FuoriTg Tg3 domani, 12 ottobre, seguirà e analizzerà gli avvenimenti che decideranno il futuro d - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la tregua spiazza la sinistra. Adesso chi sale sulla Flotilla? - X Vai su X
Gaza, accordo Israele-Hamas per la tregua: chi sono gli ostaggi che verranno liberati - L'intesa per il cessate il fuoco a Gaza, ratificata dal governo israeliano, stabilisce il ritiro delle Idf fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo e il rilascio da parte di Hamas di t ... Da tg24.sky.it
Gaza: Tregua Storica e Rilascio degli Ostaggi, Un Momento Cruciale - Dopo 737 giorni di conflitto, Gaza sperimenta una tregua storica che conduce al rilascio degli ostaggi e apre nuove prospettive per la pace duratura nella regione. Segnala notizie.it