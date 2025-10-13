Tre titoli regionali in un weekend da record per il Tennis Giotto
Un fine settimana da incorniciare per il Tennis Giotto, che ha conquistato tre titoli regionali ai campionati toscani Under15 ospitati sui campi del Match Ball di Firenze, riservati ai migliori tennisti nati nel 2010. Protagonista assoluto della manifestazione è stato Pietro Bramanti, autore di una doppietta di grande valore: prima ha vinto il titolo nel doppio insieme a Brando Andreani, poi ha trionfato nel singolo superando in finale Luca Radulescu del Match Ball con il punteggio di 2-6, 6-2, 10-4. Il successo nel doppio arricchisce un 2025 già eccezionale per il giovane atleta, reduce dalla finale per il titolo ai Campionati Italiani Under15 nel doppio. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: titoli - regionali
Beach volley, si assegnano i titoli regionali alle Capannine di Catania
Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley
Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley
? Tre titoli regionali in un solo fine settimana per il Tennis Giotto Pietro Bramanti si è laureato campione nel singolo e nel doppio con Brando Andreani nell’Under15 Il nostro circolo ha trovato soddisfazioni anche con la vittoria nel doppio firmata da Bian - facebook.com Vai su Facebook
Tre titoli regionali in un solo weekend per il Tennis Giotto - Il circolo aretino ha trovato soddisfazioni anche con la vittoria nel doppio firmata da Bianca Vannell ... Come scrive msn.com
Elegantia prova regionale: tre titoli e otto podi complessivi - Un weekend di emozioni al Pala 200 di Settimo Torinese: 3 titoli regionali, 2 medaglie d’argento e 3 bronzi per le elegantine ... Si legge su tuttosport.com