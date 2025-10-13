Tre titoli regionali in un weekend da record per il Tennis Giotto

Un fine settimana da incorniciare per il Tennis Giotto, che ha conquistato tre titoli regionali ai campionati toscani Under15 ospitati sui campi del Match Ball di Firenze, riservati ai migliori tennisti nati nel 2010. Protagonista assoluto della manifestazione è stato Pietro Bramanti, autore di una doppietta di grande valore: prima ha vinto il titolo nel doppio insieme a Brando Andreani, poi ha trionfato nel singolo superando in finale Luca Radulescu del Match Ball con il punteggio di 2-6, 6-2, 10-4. Il successo nel doppio arricchisce un 2025 già eccezionale per il giovane atleta, reduce dalla finale per il titolo ai Campionati Italiani Under15 nel doppio. 🔗 Leggi su Lortica.it

