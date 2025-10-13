Tre titoli regionali in un solo weekend per il Tennis Giotto

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre titoli regionali in un solo fine settimana per il Tennis Giotto. Il circolo aretino ha lasciato il segno sui campionati toscani della categoria Under15 riservati ai migliori tennisti del 2010 e ospitati dai campi del Match Ball di Firenze dove, tra i quattro tabelloni maschili e femminili, ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: titoli - regionali

Beach volley, si assegnano i titoli regionali alle Capannine di Catania

Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley

Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley

Tre titoli regionali in un solo weekend per il Tennis Giotto - Il circolo aretino ha trovato soddisfazioni anche con la vittoria nel doppio firmata da Bianca Vannell ... Come scrive msn.com

tre titoli regionali weekendElegantia prova regionale: tre titoli e otto podi complessivi - Un weekend di emozioni al Pala 200 di Settimo Torinese: 3 titoli regionali, 2 medaglie d’argento e 3 bronzi per le elegantine ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Titoli Regionali Weekend