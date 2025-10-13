tre titoli regionali in un solo fine settimana per il tennis giotto

Arezzo, 13 ottobre 2025 – . Il circolo aretino ha lasciato il segno sui campionati toscani della categoria Under15 riservati ai migliori tennisti del 2010 e ospitati dai campi del Match Ball di Firenze dove, tra i quattro tabelloni maschili e femminili, ha centrato un tris di vittorie e una finale. Il grande protagonista della manifestazione è stato Pietro Bramanti che ha messo a segno una doppietta: prima, infatti, ha centrato il titolo nel doppio in coppia con Brando Andreani e poi ha lasciato il segno nel singolo al termine di una settimana impeccabile che è terminata con il successo in finale su Luca Radulescu del Match Ball per 2-6, 6-2 e 10-4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

