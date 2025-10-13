Tre titoli regionali in un solo fine settimana per il Tennis Giotto

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 13 ottobre 2025 – . Il circolo aretino ha lasciato il segno sui campionati toscani della categoria Under15 riservati ai migliori tennisti del 2010 e ospitati dai campi del Match Ball di Firenze dove, tra i quattro tabelloni maschili e femminili, ha centrato un tris di vittorie e una finale. Il grande protagonista della manifestazione è stato Pietro Bramanti che ha messo a segno una doppietta: prima, infatti, ha centrato il titolo nel doppio in coppia con Brando Andreani e poi ha lasciato il segno nel singolo al termine di una settimana impeccabile che è terminata con il successo in finale su Luca Radulescu del Match Ball per 2-6, 6-2 e 10-4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tre titoli regionali in un solo fine settimana per il tennis giotto

© Lanazione.it - Tre titoli regionali in un solo fine settimana per il Tennis Giotto

In questa notizia si parla di: titoli - regionali

Beach volley, si assegnano i titoli regionali alle Capannine di Catania

Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley

Catania, assegnati i titoli regionali del beach volley

tre titoli regionali fineTre titoli regionali in un solo fine settimana per il Tennis Giotto - Il circolo aretino ha lasciato il segno sui campionati toscani della categoria Under15 riservati ai migli ... Lo riporta lanazione.it

Al Rosi titoli regionali e la mpi di Gabriele - Grande sforzo del CR Lazio, giudici e macchina organizzativa. fidal.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tre Titoli Regionali Fine