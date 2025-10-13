Travolto e ucciso mentre va al lavoro il pirata della strada fugge in taxi

Tragedia all’alba di domenica 12 ottobre a Roma: Stefano Bruzzesi, 48 anni, dipendente di un centro commerciale, è morto mentre stava andando al lavoro. Il suo motorino elettrico è stato travolto da un’auto, una Lancia Ypsilon, il cui conducente è poi fuggito lasciandolo a terra senza vita. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: travolto - ucciso

I baby pirati fuggiti dopo aver travolto e ucciso Cecilia De Astis: “Siamo scappati per paura”

Incidente sul lavoro, operatore ecologico travolto e ucciso da una moto

Matteo Barone travolto e ucciso in via Porpora, la disperazione della madre Eva: “Mio figlio era tutta la mia forza”

Travolto e ucciso sulla Pontina, stava andando a lavorare al centro commerciale. Il pirata è fuggito in taxi https://ift.tt/Yd2GQ8V - X Vai su X

Si chiamava Mario Grasso il cinquantanovenne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco lungo la strada regionale 156 Monti Lepini a Frosinone - facebook.com Vai su Facebook

Travolto sulle strisce mentre va al lavoro, caccia al pirata della strada - E come tutte le mattine stava attraversando la Domiziana, la pericolosissima statale sul litorale casertano, camminando sulle strisce pedonali. Da ansa.it

Travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava al lavoro, caccia al pirata della strada nel Casertano - Come un pirata della strada ha travolto e ucciso Marco Ioime, 44 anni, mentre attraversava sulle strisce sulla Domitiana a Castel Volturno ... Secondo ilfattoquotidiano.it