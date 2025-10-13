Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Una condanna lieve e sette assoluzioni all'esito del rito abbreviato, più un imputato rinviato a giudizio. È la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare Luca Ramponi per le nove persone chiamate a rispondere della gara automobilistica a Riverzana (Canossa), finita in tragedia nella mattina del 28 agosto 2021 con la morte di due spettatori. Persero la vita Cristian Poggioli, 33 anni, originario di Serramazzoni (Modena), dipendente della Progeo, residente a Montecenere di Lama Mocogno e Davide Rabotti, 20 anni, reggiano, studente di Ingegneria informatica all'Unimore: furono investiti da una Peugeot 208 che fuoriuscì dal circuito di corsa e piombò su una collinetta dove c'era pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolti e uccisi al rally: una condanna lieve e 7 assoluzioni