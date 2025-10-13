Travolge e uccide un motociclista sulla via Pontina poi scappa | rintracciato l'automobilista pirata

Auto e moto si sono scontrate nella prima mattina di ieri lungo la via Pontina. Ma mentre il centauro restava a terra, inerme, la macchina è scappata via. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: travolge - uccide

Travolge e uccide un motociclista sulla via Pontina, poi scappa: rintracciato l’automobilista pirata - I due veicoli si sono scontrati domenica mattina, ad avere la peggio il motociclista di 48 anni, Stefano Bruzzesi, che ha perso la vita nel violento impatto. Secondo fanpage.it