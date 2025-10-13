Travaglio sul Nove | Il piano di Trump ha avuto un grande alleato nelle piazze
“Secondo me il piano di Trump ha avuto un grande alleato nelle piazze. Trump, come tutti i populisti, ha sensori molto sensibili sull’opinione pubblica. E quindi a un certo punto ha capito che non reggeva più questa cosa, che era anche una questione di reputazione non solo per i suoi amici israeliani, ma anche per gli Stati Uniti. Poi non la non lo riconoscerà mai, continuerà a dire che sono tutti antisemiti, quelli delle università, ma la mobilitazione mondiale è stata il principale alleato di questo piano”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi sul Nove. Per il direttore del Fatto Quotidiano non è da escludere “che Meloni, che ogni tanto parlava con Netanyahu, gli abbia detto di smetterla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
