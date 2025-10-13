Trasporti Nappi Lega | Air Campania partecipa a gara senza avere requisiti De Luca chiarisca sul mancato controllo
“Ancora una volta emerge, anche sul fronte dei trasporti, l’opacità dell’Amministrazione targata De Luca e Pd. Addirittura, oggi scopriamo che Air Campania avrebbe partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di tpl su gomma, Lotti 2 e 3, senza possedere i requisiti richiesti! Parliamo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: trasporti - nappi
Campania, Trasporti. Nappi (Lega): “Tratta Napoli-Baiano, Eav ha completamente perso il senso della vergogna”: Napoli, 9 Ottobre – “Quanto si sta consumando da mesi sulla tratta della Circum Napoli-Nola-Baiano è l’emblema non solo dei ritardi, degli sprec - facebook.com Vai su Facebook
Le sinistre lasciano una Campania allo sbando: ultimi per sanità, welfare, trasporti, lavoro e persino aspettativa di vita. Noi abbiamo un piano chiaro per restituire dignità ai campani: ripartire dai servizi, quelli negati da 10 anni di malgoverno Qui il mio appello - X Vai su X
Campania, Trasporti. Nappi (Lega): “Tratta Napoli-Baiano, Eav ha completamente perso il senso della vergogna” - "Quanto si sta consumando da mesi sulla tratta della Circum Napoli- Riporta sciscianonotizie.it
Trasporti, Nisini (Lega): bene proroga circolazione treni pendolari Roma Firenze - "La proroga della circolazione dei treni pendolari sulla rete AV Roma Firenze per il prossimo anno e per parte del 2027 è una risposta importante per la mobilità dei cittadini del territorio, in ... Come scrive lanazione.it