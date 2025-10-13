Trapani da big la sorpresa Cremona i canestri di Bortolani | il meglio della 2ª giornata

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo dei siciliani nel big match delle ambizioni con Venezia, quello dei lombardi nello scontro salvezza con Sassari. Poi il successo di Cantù e le grandi prestazioni di giornata, da Edwards a Cheatham: cosa è successo questa settimana in Lba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

trapani da big la sorpresa cremona i canestri di bortolani il meglio della 2170 giornata

© Gazzetta.it - Trapani da big, la sorpresa Cremona, i canestri di Bortolani: il meglio della 2ª giornata

In questa notizia si parla di: trapani - sorpresa

Cerca Video su questo argomento: Trapani Big Sorpresa Cremona