Transizione Green al via il Progetto Aristotle | alleanza strategica tra Italia Germania e Cina
San Giuseppe Vesuviano (NA), 13 ottobre 2025 – Alleanza strategica tra tre eccellenze produttive di Italia, Germania e Cina per dare vita a un progetto pilota destinato a definire un nuovo standard nell’efficienza energetica: Agria SpA, azienda italiana leader nella selezione e confezionamento di legumi e cereali con il marchio Select; H.E.A.T., società tedesca specializzata in software per la gestione energetica e Mars Renewable, qualificata realtà cinese e . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: transizione - green
Tg Green 24 luglio – Il Gse racconta la 'transizione possibile'
La Cina e l’eccellenza nella transizione green
Litio geotermico, piano italiano per la transizione green indipendente
È aperto il terzo bando del Fondo per la transizione industriale, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia. Il fondo, finanziato dal PNRR con 134 milioni di euro, sostiene progetti green delle imprese italiane per efficienza en - facebook.com Vai su Facebook
#GreenJobs Stamattina la nostra direttrice generale Simona Fontana ha presentato agli studenti @UniLUMSA il corso di #formazione “Transizione Green e Green Jobs”, dedicato al tema della gestione dei rifiuti nell’#economiacircolare e della #transizioneeco - X Vai su X
Transizione energetica: al via il progetto europeo “Positive Cities” - MIRABELLO SANNITICO – Sarà il Comune di Mirabello Sannitico a guidare la sfida verso città a impatto zero grazie al progetto “Positive ... Da molisenetwork.net
Come accelerare la corsa verso la transizione dell’energia? Il Green & Net Zero Talk di Rcs Academy - Cosa fare per sostenere la transizione dell'energia e garantire la competitività dell’Italia? Si legge su energiaoltre.it