Trani sequestro di dodicimila flaconi di smalti per manicure e una tonnellata di materia prima | accusa sostanza potenzialmente cancerogena Guardia di finanza sigilli al laboratorio di produzione

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha convalidato il sequestro probatorio di un laboratorio per la produzione di smalti per manicure contenenti sostanza potenzialmente cancerogena, oltre 12.000 flaconi pronti per la vendita e una tonnellata circa di materia prima pronta per essere confezionata. In particolare, i Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta, nel corso di autonoma attività di Polizia Economico Finanziaria, specificamente diretta alla ricerca e repressione di fenomeni illeciti a danno della salute dei consumatori, hanno sequestrato alla periferia di Trani, all'interno di un capannone industriale, un laboratorio dedicato alla produzione di smalti per manicure contenenti la sostanza denominata Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) il cui utilizzo è stato vietato nella produzione di prodotti per unghie in tutta l'Unione Europea già dal 01 settembre scorso perché potenzialmente cancerogena, tossica per la riproduzione.

