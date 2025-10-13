Trame d’arte e di storia | quattro giorni dedicati agli arazzi del Collegio Alberoni

Dal 23 al 26 ottobre e poi ancora il 9 novembre, Piacenza diverrà la capitale dell’arte tessile europea con "Trame d’arte e di storia", un articolato progetto culturale dedicato alla straordinaria collezione di 18 arazzi del Collegio Alberoni, tra le più importanti raccolte di panni istoriati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: trame - arte

"Trame di vita": a Magione una mostra che racconta emozioni, memoria e identità attraverso l’arte terapia

"Nessun’Isola. Trame di dignità": a Lampedusa Tanja Boukal e la sua arte non convenzionale

Trame d'Arte - facebook.com Vai su Facebook

"Trame d’arte e di storia": quattro giorni dedicati agli arazzi del Collegio Alberoni - Dal 23 al 26 ottobre e poi ancora il 9 novembre, Piacenza diverrà la capitale dell’arte tessile europea con "Trame d’arte e di storia", un articolato progetto culturale dedicato alla straordinaria ... Segnala ilpiacenza.it