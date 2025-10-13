Tragico incidente sul lavoro colpito alla testa da un tornio | muore operaio di 29 anni I colleghi sotto choc

San Giorgio di Piano (Bologna), 13 ottobre 2025 - Una mattinata tragica, quella di oggi, nella zona industriale di Stiatico di San Giorgio di Piano. La quiete della Bassa è stata spezzata dall'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita, poco dopo le 9.30, un bengalese 29enne, residente a Bologna. Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico. Azienda dove il giovane straniero era assunto in regola e a tempo indeterminato. Il 29enne stava svolgendo alcune lavorazioni ad un tornio, pratica che svolgeva di frequente, ma questa mattina qualcosa è andato storto: un pezzo del macchinario gli è caduto sul capo, non lasciandogli scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

