Tragedia sull’A23 in Friuli | ingegnere di 35 anni muore precipitando dal viadotto dopo incidente in galleria

Un ingegnere 35enne è stato trovato senza vita sul greto del fiume Fella dopo un incidente stradale. L'uomo stava percorrendo l'autostrada A23 Udine-Tarvisio. Un addetto ai lavori ha raccontato di aver visto l'uomo illeso e che sembrava stare bene.