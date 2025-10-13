Tragedia sull’A23 in Friuli | ingegnere di 35 anni muore precipitando dal viadotto dopo incidente in galleria
Un ingegnere 35enne è stato trovato senza vita sul greto del fiume Fella dopo un incidente stradale. L’uomo stava percorrendo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Un addetto ai lavori ha raccontato di aver visto l’uomo illeso e che sembrava stare bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo l'incidente in autostrada lascia l'auto e si getta dal viadotto: morto ingegnere di 35 anni. Mistero sul gesto - Un giovane ingegnere di Feltre, in provincia di Belluno, è ... Riporta ilmattino.it