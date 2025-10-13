Tragedia sul lavoro nel Bolognese | operaio 29enne muore colpito da un macchinario
La vittima aveva 29 anni ed era originaria del Bangladesh. Un operaio di 29 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta metalmeccanica di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. La vittima, originaria del Bangladesh e residente regolarmente in Italia, stava svolgendo la sua attività quando si è verificato il drammatico incidente. Colpito alla testa da un pezzo di tornio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava al lavoro su un tornio meccanico quando un componente del macchinario si sarebbe staccato, colpendolo violentemente alla testa.
