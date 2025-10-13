Tragedia sul lavoro nel Bolognese | muore a 29 anni in un’azienda metalmeccanica

Bolognatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina in una ditta specializzata nella lavorazione di materiale metallico a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Un operaio di 29 anni è deceduto a seguito di un grave infortunio sul lavoro avvenuto poco dopo le 9:25 in via Coventry, località Stiatico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

