Tragedia sfiorata per Iva Zanicchi cade rovinosamente e spaventa il pubblico | il video shock

A 85 anni, Iva Zanicchi continua a calcare i palchi con l’energia di sempre, ma durante un recente concerto in Puglia ha vissuto un momento che ha fatto temere il peggio. Mentre cercava di avvicinarsi ai fan per ringraziarli dopo l’esibizione, l’artista è inciampata ed è caduta a terra davanti a tutti. Un attimo di disattenzione che ha fatto salire la tensione tra il pubblico presente a Noci, in provincia di Bari, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie. I carabinieri, prontamente intervenuti, l’hanno aiutata a rialzarsi. Il video, pubblicato da Radio Bari, mostra la cantante rialzarsi subito con il sorriso, rassicurando i presenti e riprendendo il contatto col pubblico come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Donnapop.it

