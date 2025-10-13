Tragedia nella musica il cantante 29enne colpito a morte in strada

Un lutto improvviso ha sconvolto il mondo della musica latinoamericana. Un cantante e modello di 29 anni, conosciuto per il suo talento e il suo fascino, è stato trovato senza vita dopo una sparatoria avvenuta giovedì sera. La notizia, trapelata nelle prime ore del mattino successivo, ha lasciato i fan increduli e sconvolti, mentre sui social è esplosa una valanga di messaggi di cordoglio e incredulità. >> “Ci ha lasciati anche lui”. Moda italiana sotto choc, genio e visionario: è morto all’improvviso nella sua casa In tanti hanno voluto ricordarlo con parole affettuose, sottolineando la sua generosità e il suo sorriso contagioso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

