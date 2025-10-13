Tragedia nel mondo della moda morto Paciotti | qual è la causa della morte? Aveva una malattia?

Il mondo della moda piange la scomparsa di una delle sue figure più emblematiche. Cesare Paciotti, celebre stilista e imprenditore, è venuto a mancare all’età di 67 anni. Conosciuto in tutto il mondo per le sue calzature iconiche – caratterizzate dall’inconfondibile pugnale inciso su tacchi, fibbie e suole – Paciotti ha saputo trasformare il suo nome in un sinonimo di lusso e audacia creativa. Le sue creazioni hanno calcato i red carpet più prestigiosi e arricchito le passerelle delle grandi maison, rendendo il marchio un pilastro del Made in Italy. La notizia della sua morte, avvenuta domenica 12 ottobre 2025, ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando sgomenti colleghi, fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia nel mondo della moda, morto Paciotti: qual è la causa della morte? Aveva una malattia?

In questa notizia si parla di: tragedia - mondo

Tragedia del grande cervello di beast nel mondo marvel

“Ma sono loro”. Tragedia nel mondo dello spettacolo, la coppia di famosi trovata morta

Terribile lutto nel mondo del cinema, è morto annegato: che tragedia

#Tragedia nel mondo della #boxe: #morto a 17 anni #ArturoGattiJr., figlio dell'ex #campione - #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook

Paolo De Chiesa e la tragedia di Franzoso: "Ora basta, il mondo dello sci si fermi" - X Vai su X

Trovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova, Cesare Paciotti stroncato da un malore: choc nel mondo della moda - CIVITANOVA Il celebre imprenditore calzaturiero e stilista civitanovese Cesare Paciotti, 67 anni, è stato stroncato da un malore. Secondo msn.com

Moda italiana in lutto, è morto Cesare Paciotti: aveva 67 anni - Figlio d’arte, Paciotti era nato e cresciuto a Civitanova Marche, dove i genitori avevano fondato nel 1948 un piccolo laboratorio artigianale di calzature ... Si legge su altoadige.it