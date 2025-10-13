Tragedia nel mondo della moda morto Paciotti | qual è la causa della morte? Aveva una malattia?

Donnapop.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della moda piange la scomparsa di una delle sue figure più emblematiche. Cesare Paciotti, celebre stilista e imprenditore, è venuto a mancare all’età di 67 anni. Conosciuto in tutto il mondo per le sue calzature iconiche – caratterizzate dall’inconfondibile pugnale inciso su tacchi, fibbie e suole – Paciotti ha saputo trasformare il suo nome in un sinonimo di lusso e audacia creativa. Le sue creazioni hanno calcato i red carpet più prestigiosi e arricchito le passerelle delle grandi maison, rendendo il marchio un pilastro del Made in Italy. La notizia della sua morte, avvenuta domenica 12 ottobre 2025, ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando sgomenti colleghi, fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

tragedia nel mondo della moda morto paciotti qual 232 la causa della morte aveva una malattia

© Donnapop.it - Tragedia nel mondo della moda, morto Paciotti: qual è la causa della morte? Aveva una malattia?

In questa notizia si parla di: tragedia - mondo

Tragedia del grande cervello di beast nel mondo marvel

“Ma sono loro”. Tragedia nel mondo dello spettacolo, la coppia di famosi trovata morta

Terribile lutto nel mondo del cinema, è morto annegato: che tragedia

tragedia mondo moda mortoTrovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova, Cesare Paciotti stroncato da un malore: choc nel mondo della moda - CIVITANOVA Il celebre imprenditore calzaturiero e stilista civitanovese Cesare Paciotti, 67 anni, è stato stroncato da un malore. Secondo msn.com

tragedia mondo moda mortoModa italiana in lutto, è morto Cesare Paciotti: aveva 67 anni - Figlio d’arte, Paciotti era nato e cresciuto a Civitanova Marche, dove i genitori avevano fondato nel 1948 un piccolo laboratorio artigianale di calzature ... Si legge su altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Mondo Moda Morto