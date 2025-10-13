Tragedia all’alba nel Sannio ciclista travolto e ucciso da un’auto

Ancora un drammatico episodio che riaccende i riflettori sull’aumento degli incidenti stradali nel Sannio Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle 4:50 di questa mattina, al bivio di Paolisi, in provincia di Benevento. Un . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Tragedia all’alba nel Sannio, ciclista travolto e ucciso da un’auto

In questa notizia si parla di: tragedia - alba

Tragedia all’alba a Borgo di Terzo: nello scontro tra due auto muore un giovane

Tragedia all’alba a Borgo di Terzo: nello scontro tra due auto muore un 20enne

Scontro tremendo in autostrada, poi l’incendio. Tragedia all’alba

Tragedia sfiorata all’alba in un’abitazione del centro: i Carabinieri riescono a bloccare l’aggressore che si era barricato in casa. - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in A1. Condannato a tre anni il conducente del van Il cinquantasettenne di Alba si scontrò con l’auto della famiglia Acri originaria di Rossano Calabro. Nell'impatto morì anche il loro bambino di sei mesi Famiglia distrutta in A1, ieri la… - X Vai su X

Tragedia a Ghisalba, ciclista investito da un’auto: sbalzato di alcuni metri, muore sul colpo - Ghisalba (Bergamo), 19 agosto 2025 – Tragedia della strada, questa mattina a Ghisalba (Bergamo): intorno alle 10, lungo la strada provinciale 99 un ciclista di 85 anni è stato investito da un’auto. Scrive ilgiorno.it

Tragedia a Castelbaldo, ciclista 85enne investita e uccisa da un'auto - Tragedia a Castelbaldo, nella Bassa Padovana, in via Settepertiche, dove un'anziana è stata investita e uccisa da un’auto mentre era in bicicletta. Secondo rainews.it