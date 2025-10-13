Tragedia a Treviso neonata muore dopo il parto in casa Al via gli accertamenti

La piccola è deceduta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso due ore dopo il ricovero in terapia intensiva. Era nata in casa a Borso del Grappa, assistita da ostetriche non appartenenti al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tragedia a Treviso, neonata muore dopo il parto in casa. Al via gli accertamenti

tragedia - treviso

La procura di Treviso ha aperto una inchiesta e disposto l’autopsia sul corpicino della piccola - TREVISO La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della neonata partorita ieri (domenica 12 ottobre) in una casa di Borso del Grappa (Treviso) e morta dopo qualche o ... Si legge su msn.com

Terribile tragedia, neonata partorita in casa muore in ospedale - Una neonata, nata in casa nella giornata di ieri, 12 ottobre, è morta dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva neona ... Scrive ildolomiti.it