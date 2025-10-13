Tragedia a Treviso neonata muore dopo il parto in casa Al via gli accertamenti
La piccola è deceduta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso due ore dopo il ricovero in terapia intensiva. Era nata in casa a Borso del Grappa, assistita da ostetriche non appartenenti al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
