Tragedia a Borso del Grappa | neonata muore dopo il parto in casa asfissia e choc emorragico

Tragedia a Borso del Grappa: neonata muore dopo il parto in casa. Non ce l’ha fatta la neonata nata in casa a Borso del Grappa (Treviso) nella mattina di domenica 12 ottobre. La piccola è morta poche ore dopo il parto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata trasportata d’urgenza in elicottero in gravissime condizioni. Secondo quanto riferito dall’ Ulss 2 Marca Trevigiana, la bimba è arrivata in ospedale con asfissia e choc emorragico e il suo cuore ha smesso di battere circa due ore dopo il ricovero, nonostante i tentativi disperati dei medici di rianimarla. Parto in casa a Borso del Grappa: cosa è successo?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

